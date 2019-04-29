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Türkiye'den dev hamle! 12,2 milyar dolarlık sipariş

2018’i 2 milyar doları aşan ihracat rakamıyla kapatan savunma sanayiinde personel sayısı da katlanarak artıyor. SASAD’ın kara, hava, deniz, uzay ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren 87 firmanın verdiği cevaplara dayanarak hazırladığı rapora göre 12,2 milyar dolarlık sipariş alan sektörde şu an 67 bin 239 kişi çalışıyor. Bu sayı 2016’de 35 bin, 2017’de 44 bindi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 07:01
Türkiye'den dev hamle! 12,2 milyar dolarlık sipariş

Türkiye'nin savunmada imza attığı yerli ve milli atak, meyvelerini vermeye devam ediyor. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği'nin (SASAD) 2018 raporuna göre hem siparişlerde hem de istihdamda büyük artış yaşandı. Kara, hava, deniz, uzay ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren 87 firmanın verdiği cevaplarla hazırlanan rapora göre, 2017-2018 verileri karşılaştırıldığında 2018 yılındaki ciroda yüzde 31'lik artış yaşandı, yurtdışı satış gelirleri de yüzde 20 arttı.

Bir önceki yıla göre sipariş tutarı yüzde 52 oranında artarken, bu siparişlerin rakamsal büyüklüğü 12 milyar 204 milyon dolar oldu. Hazırlanacak proje sayısındaki artış, istihdam durumuna da doğrudan yansıdı. 2016 yılında 35 bin, 2017'de 44 bin olan savunma sanayii çalışanı sayısı 2018 itibariyle 67 bin 239'a yükseldi. Rakamlar istihdamın sadece 2 yılda 2'ye katlandığını gözler önüne serdi. 67 bin 239 kişinin 16 binini mühendisler oluşturuyor. Bu da genel istihdamın yüzde 24'ünü mühendislerin oluşturduğu anlamına geliyor.

İlk sırada 'kara' var

SASAD raporuna göre Türkiye ürün geliştirmeye ayırdığı payı da yüzde 17 artırdı. 2018 yılında 8 milyar 761 milyon dolar ciro elde edilen sektörde, ihracat geliri ise 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı. 2018 itibariyle alınan 12,2 milyar dolarlık siparişin büyük bölümünü kara platformları/sistemleri oluşturuyor. Bunu silah/mühimmat/füze sipariş ve satışları takip ediyor. En çok sipariş yurtiçinden gelirken Türkiye'yi Avrupa ülkeleri, onu da ABD ve diğer ülkeler izliyor. 2018'de savunma sanayiinde ayrıca 2,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleşti.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 07:10
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