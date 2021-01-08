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Ekonomi Türkiye'den de vale ve BHP bilition gibi şirketler çıkar
Ekonomi

Türkiye'den de vale ve BHP bilition gibi şirketler çıkar

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, ekonomiyi dinamik ve kuvvetli kılacak hamleler yapacaklarını vurguladı. Sönmez, büyük bir maden holdingini devreye almak için de gerekli adımları atacaklarını dile getirerek, “Şu muhakkak ki her alanda iddialı olan ülkemizden de Vale ve BHP Billiton gibi şirketler rahat çıkar” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 10:32:00 -
Türkiye'den de vale ve BHP bilition gibi şirketler çıkar

Buğra Kardan

Toplam 20 şirketi bünyesinde barındıran Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar şöyle:

Yatırımcılarla görüşüyoruz

Petrokimya yatırımları tarafında ilerleme kaydediyoruz.

Ülkemizde petrokimya çok dağınık olup bir kümelenme haline gelmemiş durumda. Kümelenme haline gelmediği için polipropilen, polietilen gibi ana ürünlerde ithalatçı konumundayız. Burada biz araya giriyor ve bir kümelenmeyi devreye alıyoruz.

Ceyhan’da 10 milyar dolar tutarında petrokimya projesinde aşama kat ediyoruz. Verimlilik çalışmamızı tamamlıyoruz.

Afşin-Elbistan için de 6 yatırımcıyla görüşüyoruz.

Afşin-Elbistan’la hem enerji ekonomisine hem refah ve kalkınmaya olumlu katkıda bulunacağız.

Maden holdingin devreye alıyoruz. Umutluyuz, Türkiye’den de Vale ve BHP Billiton gibi şirketler rahat çıkar.

Halka açılmalar artmalı

Maden holdingi büyüteceğiz. Bu holdingi Türkiye’de, Kanada’da ve Londra’da halka açacağız.

TVF’nin altında bir mini Aramco, bir mini Petronas gibi şirketler olacak. Bu şirketlerden biri TPAO, diğeri BOTAŞ’tır. Bunların büyümeleri ve görev kârı ilan etmeleri için çalışıyoruz.

Gelinen aşamada daha çok şirketi halka açmalıyız. Bu anlamda Turkcell önemli bir örnektir.

Allah’ın izniyle 2022’nin ortasında İstanbul Finans Merkezimizi kullanıma sunuyoruz. Bu merkezimizde bizim hukukumuz geçerli olacak. Yatırımcılara önemli haklar ve imkânlar tanınacak. Bu merkezimizde bölgesel yatırımları teşvik eden bir yapı olacak.

Yeni projeler yolda

Türkiye Sigorta da güçlenecektir. Elementer tarafın bizden evvel yüzde 30’u 50 şirketin elindeydi. Böyle bir sektörü büyütmeniz mümkün değil. Dev ülkelerde 7-8 şirket vardır bu sektörde, gerisi detaydır. Türkiye’de de o yapıya gelmemiz gerekiyor.

Türkiye Sigorta olarak her alanda bir numaradayız. Elementerde yüzde 13, hayat sigortasında yüzde 29, emeklilikte yüzde 21-22 payımız var. Bu payları yeni dağıtım kanallarıyla arttıracağız.

Şu anda kamuda temin altına alınmamış ürünler, varlıklar var. Ama şu anda Tuna 1’den Türksat uydularına kadar pek çok yerde sigortamız var. Bunlar yoktu.

Önemli projeler ortaya koyuyoruz, koymaya devam edeceğiz.

Bilançomuz büyüdü

Stratejik alanlarda sermaye yatırımları yapacağız. Bunu yaparken kapımız her bireye ya da her kuruma açık. Zira belli başlı alanlarda ithalatı frenlemeyi, yerlilik oranını ve ihracatı arttırmayı hedefliyoruz.

TVF’nin bilanço büyüklüğü 2019 itibarıyla 245 milyar dolar. Bu rakam ülkemizin en büyük holdinginin 4-5 katı büyüklüğünde. Varlık Fonu’na ithaf edilen kabaca 33 milyar dolarlık da bir sermaye büyüklüğü var.

Toplamda 26 milyar dolarlık toplam satış hasılatı var. 2019’da da kabaca 8-9 milyar liralık net kâr söz konusu. Böyle bakıldığında devasa bir bilanço.


Yeni Akit Gazetesi
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