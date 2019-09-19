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Türkiye'den çok sert Doğu Akdeniz uyarısı

Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.

19 Eylül 2019 Perşembe 18:02
Türkiye'den çok sert Doğu Akdeniz uyarısı

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri üzerinden Rum Kesimi uyardı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleriyle ilgili yeni anlaşmalar yapmasına tepki gösterdi.

Aksoy, "Yetki alanımızda izinsiz hidrokarbon arama faaliyetlerine fırsat verilmeyecektir. Rum yönetimini Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 18:02
  1. Türkiye
  2. Doğu Akdeniz
  3. Hami Aksoy
  4. Rum Kesimi

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