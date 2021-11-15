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Ekonomi Türkiye'den Çin’e ihracatta 1 milyar dolar hedefi!
Ekonomi

Türkiye'den Çin’e ihracatta 1 milyar dolar hedefi!

Türk gıda sektörünün Çin'e yaptığı gıda ihracatı yüzde 86'lık artışla 162 milyon dolardan 302 milyon dolara yükseldi. Türkiye’den Çin’e yapılan ihracat, 2021 yılının ocak-ekim döneminde yüzde 29’luk artışla 2 milyar 115 milyon dolardan 2 milyar 727 milyon dolara çıkarken, gıda ihracatı yüzde 86’lık artışla 162 milyon dolardan 302 milyon dolara yükseldi. Türk gıda sektörü Çin'e ihracatta 1 milyar dolar hedefi koydu.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 09:09:00 -
Türkiye'den Çin’e ihracatta 1 milyar dolar hedefi!

Türkiye'den Çin'e yapılan ihracat, 2021 yılının ocak-ekim döneminde yüzde 29'luk artışla 2 milyar 115 milyon dolardan 2 milyar 727 milyon dolara çıktı. Türk gıda sektörünün Çin'e yaptığı gıda ihracatı yüzde 86'lık artışla 162 milyon dolardan 302 milyon dolara yükseldi.

Çin'in Şanghay kentinde 5-10 Kasım 2021 tarihleri arasında Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Türkiye'nin Çin'e ihracatını daha da artırması için uygun bir zemin oluşturdu. Türk gıda sektörü Çin'e ihracatta 1 milyar dolar hedefi koydu.

Çinde ithalat

Çin Uluslararası İthalat Fuarının, Çin'in ihracatçı kimliği yanında ithalatçı kimliği olduğunu dünyaya duyurmayı amaçladığı bir fuar olduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2,4 trilyon dolar ihracat, 2,1 trilyon dolar ithalat yapan Çin'e Türk ihraç ürünlerinin daha fazla ihraç edilmesi için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Çin'in başını çektiği; Japonya, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Malezya gibi dünya devlerinin aralarında yer aldığı 15 Asya Pasifik ülkesinin bir araya gelerek Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasına imza attığını hatırlanan Eskinazi, "15 ülkenin bir araya gelmesiyle 2,2 milyar insanın yaşadığı, dünyanın en büyük serbest ticaret alanı oluştu.Küresel ticaretten yüzde 30 pay alıyorlar. Türk ihracatçıları olarak bu bölgeyi ihracatta hedef pazar olarak görüyoruz. Malezya, Singapur ve Güney Kore ile olan serbest ticaret anlaşmalarımızın diğer ülkelerle genişletilmesini istiyoruz. Ticaret Bakanlığı'mızın Lojistik Merkezleri desteği Çin'e ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin Çin Uluslararası İthalat Fuarında, Ege İhracatçı Birlikleri standı yanında 8 firma ile yer aldığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Türk gıda sektörü olarak Çin'i stratejik bir pazar olarak gördüklerinin altını çizdi.

Pandemi nedeniyle yaşanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle fuarda, Türkiye'yi Şanghay Ticaret Ateşeliğinin temsil ettiğine işaret eden Celep, "Çin Uluslararası İthalat Fuarında Türk ürünleriyle Çin damak tadına uygun olarak hazırlanan tatlılar, kuru meyveler, zeytinyağları ve zeytin içeren ürünleri ziyaretçilere tattırdık. Sanal ortamda üç boyutlu Türkiye standı oluşturduk" dedi.

Türkiye'den Çin'e yapılan gıda ürünleri ihracatında ilk sırayı 51 milyon dolarlık tutarla süt ürünleri alırken, konserve ihracatı 50 milyon dolar oldu. Çin'e, kanatlı eti sektörü 32 milyon dolarlık, bitkisel yağ sektörü 31 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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