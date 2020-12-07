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Aktüel Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı
Aktüel

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 20:09:13 -
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı

SİVAS (AA) - Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Sivas'ta Bostankaya Garı'na geldi.

İstanbul'dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni, TCDD Bostankaya Garı'na ulaştı.

Buradaki işlemleri tamamlanan 15 bin 276 numaralı tren, Erzincan'a doğru yola çıktı.

Treni buradan yetkililer ve demir yolu personeli uğurladı.

Trenin, Türkiye-Çin parkurunda Erzincan-Erzurum-Kars güzergahını izleyerek 8 Aralık'ta akşam saatlerinde yurt dışına çıkması planlanıyor.

Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak.

TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştıracak.

Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek.

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