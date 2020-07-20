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Medya

Türkiye'den çekiliyor mu? Netflix'ten açıklama geldi

Dizi ve filmlerle toplumun ahlak yapısını dinamitleyen Netflix, Türkiye'den çekilme iddialarına ilişkin açıklama açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 15:32:00 -
Türkiye'den çekiliyor mu? Netflix'ten açıklama geldi

2016 yılında Türkiye pazarına giren Netflix'ten Türkiye'den çekilme iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Netflix sözcüsü, “Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Agah Oktay Kuraner

Bos laf türkiye gibi piyasadan asla cekilmez bu kafirler
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sinan

sanki millet zorla izletiyor, paralı zaten üye olan izliyor, neyin tatavası bu. müge anlı,esra erol gibi proğramlardakiler daha ahlaksız emin olabilirsiniz.
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