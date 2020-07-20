Türkiye'den çekiliyor mu? Netflix'ten açıklama geldi

2016 yılında Türkiye pazarına giren Netflix'ten Türkiye'den çekilme iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Netflix sözcüsü, “Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.