Türkiye'den büyük başarı! Cevdet Yılmaz rakamları paylaştı

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Satın alma gücü paritesi (SAGP) standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanmaktadır. OECD, IMF ve Eurostat tanımlı olmak üzere üç farklı SAGP bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

2002 yılından itibaren gelişmiş ülkelere yakınsama sürecinin başarıyla sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, "2002 yılında 9 bin 279 dolar olan OECD tanımlı SAGP cinsinden kişi başına gelirimiz 2023 yılında 42 bin dolar 529 dolar olarak gerçekleşmiştir. OECD ortalamasına yakınsama oranı 2002 yılındaki yüzde 35 seviyesinden 2023 yılında yüzde 72 seviyesine yükselmiştir" dedi.

Paylaşımının devamında Yılmaz, "2002 yılında 7 bin 605 avro olan Eurostat tanımlı SAGP cinsinden kişi başına gelirimiz ise 2023 yılında 4 katına çıkarak 27 bin 600 avroya kadar yükselmiştir. AB ortalamasına yakınsama oranı 2002 yılında yüzde 38 iken 2023 yılında yakınsama oranı yüzde 73’e ulaşmıştır. Amacımız istikrar içinde kalkınmamızı sürdürmek ve yüzde 100 oranını aşmaktır. Dört yıllık seçimsiz dönemde sağlayacağımız dönüşümler bu amaca ulaşmamıza büyük katkı sağlayacaktır" dedi.