Türkiye'den büyük başarı! ABD'ye ihracatını yüzde 50 artırdı

Türkiye uzun bir süredir ABD'ye olan ihracatı arttırmak için yoğun çaba içinde ve bu hedefler emin adımlarla uygulanıyor.

Türkiye son 3 yılda ABD'ye ihracatını yüzde elli arttırdı, 2023 yılında 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Almanya'nın ardından en fazla ihracat yaptığımız ülke olan ABD, Türk iş insanları için büyük fırsatlar barındırıyor.

TRT Haber'e konuşan New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe, Türklerin girişkenliğini övdü, "Karşılıklı olarak ticaret rakamlarını yukarı çıkarma fırsatımız var" dedi.