Türkiye'den Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama Dışişleri Bakanlığı:"Burkina Faso'daki menfur saldırıyı kınıyor, Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz"

ANKARA (AA) - Türkiye, Burkina Faso'nun kuzeyinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısını kınayarak, ülke halkı ve hükümetine başsağlığı mesajını iletti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından duyulan üzüntü dile getirildi. Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Ülkenin kuzeyindeki Soum eyaletinde düzenlenen terör saldırısında 10 asker hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.