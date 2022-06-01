Türkiye'den bomba doğalgaz ve petrol adımı! Kritik bölgede harekete geçildi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bu yıl 27.'si düzenlenen Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı’na katılan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, “Azerbaycan’da daha fazla var olacağız, var olmak istiyoruz” dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de düzenlenen 27. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Bölgenin en önemli etkinliği olarak kabul edilen fuarın açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı. Bakü Enerji Haftası dolayısıyla Bakü Expo Merkezi’nde düzenlenen fuara Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Tekfen İnşaat, BP ve Total başta olmak üzere 31 ülkeden 250’ye yakın şirket katıldı. Fuardaki stantları ziyaret eden Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile bir süre sohbet etti.

“Hazar havzası dünya enerji sektörü için önemli bir havza”

Bakü Enerji Haftası için geldiklerini belirten Bilgin, “Azerbaycan ve Hazar havzası gerek dünya enerji sektörü açısından, gerek ülkemizin enerji sektörü açısından son derece önemli bir havza. Bu havzada üretilen bütün hidrokarbon kaynaklarının Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyetini temsilen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı projenin en büyük ortaklarından bir tanesi. Yıllardır 35 yılın üzerinde bir süredir Azerbaycan’la beraber bir ortaklık, bir kardeşlik ilişkisi üzerine giderek geliştiriyor, devam ediyor. Türkiye, Azerbaycan havzaları üzerinde yaptığı üretimi boru hatları ile birlikte Türkiye’ye taşıyarak gerek iç tüketime, gerekse yurtdışındaki kullanıcılara sunmakta. Yıllardır aslında bundan da çok önemli gelirler elde etmekteyiz” dedi.

“Azerbaycan’da daha fazla var olacağız”

Türkiye’nin Azerbaycan ile beraber ortak projeleri geliştirmeyi sürdüreceğini ifade eden Bilgin, “Azerbaycan ve Türkiye’nin arasında 'Tek millet, iki devlet' anlayışı ile beraber aslında yapabileceğimiz maksimum faydayı karşılıklı toplumlarımız açısından ortaya çıkararak yolumuza devam etmek. Azerbaycan’da daha fazla var olacağız, var olmak istiyoruz, daha çok projelerde müştereken çalışmak, faaliyet göstermek istiyoruz ve karşılıklı menfaatler ortaya çıkarmak istiyoruz. Milletin hizmetine sunmak istiyoruz” diye konuştu.

“Hazar havzası yeni yatırımlarla büyüyecek”

Enerji güvenliği açısından Hazar havzasında üretilen gaz ve petrolün son derece kritik bir rolü olduğunu vurgulayan Bilgin, “Enerji güvenliğinin tesisi ve geliştirilmesi gerek Azerbaycan için, gerek Türkiye için bu iki ülkenin yapabileceği bir çok çalışma var. Bu çalışmalar planlı olarak devam ediyor. Hazar havzası yeni yatırımlarla büyüyecek ve bu yeni yatırımlar gerek Türkiye için, gerek dünya enerji sektörü için faydalar üretmeye devam edecek. Özellikle bugünlerde içerisinde bulunduğumuz büyük enerji ve hidrokarbon talebi ile ilişkili özellikle Avrupa'nın, Türkiye'nin büyük talebini karşılamak için Azerbaycan oynayacağı, oynayabileceği çok kritik roller var. Bunları hükümetimizle koordinasyon devletimizde koordinasyon içerisinde yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakü Expo Merkezi’nde düzenlenen fuar 3 Haziran’a kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak.