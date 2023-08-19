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Gündem Türkiye'den BM'ye sert tepki
Gündem

Türkiye'den BM'ye sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-08-19 20:50:00 -
Türkiye'den BM'ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'ta BM askerleri tarafından KKTC topraklarında Pile-Yiğitler yol yapımının engellenmesine ilişkin çok sert bir açıklamada bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarındaki Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahale etmesini kınadı.

"Şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“BM Barış Gücü askerlerinin KKTC topraklarında Pile-Yiğitler yol yapımını engellemek için yaptığı müdahaleyi kınıyoruz”

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