Türkiye'den BM'ye sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'ta BM askerleri tarafından KKTC topraklarında Pile-Yiğitler yol yapımının engellenmesine ilişkin çok sert bir açıklamada bulundu.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarındaki Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahale etmesini kınadı.
"Şiddetle kınıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“BM Barış Gücü askerlerinin KKTC topraklarında Pile-Yiğitler yol yapımını engellemek için yaptığı müdahaleyi kınıyoruz”
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