Türkiye'den BM Genel Sekreterliğine yeniden atanan Guterres için tebrik mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görevine beş yıllık ikinci bir dönem için yeniden atanması üzerine, “Guterres’i yeniden BM Genel Sekreteri olarak atanmasından ötürü tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi.

Antonio Guterres yeniden BM Genel Sekreterliğine seçildi

Birlemiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından, görev süresi 31 Aralık’ta sona erecek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu göreve beş yıllık ikinci bir dönem için yeniden atanmasına ilişkin kararı bugün kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Guterres’i yeniden BM Genel Sekreteri olarak atanmasından ötürü tebrik ederiz. BM Genel Sekreteri Guterres’in mevcut görevi süresinde ülkemizle tesis ettiği yakın ve dostane ilişkilerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inancımız tamdır” değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye’nin BM Şartı’nın amaç ve ilkelerine ulaşılması hedefi doğrultusunda BM Genel Sekreteri’ne ve BM’nin çalışmalarına verdiği katkıyı güçlendirerek sürdüreceği belirtilen açıklamada, “Guterres’in yeniden atama kararının alındığı Genel Kurul oturumu dahil olmak üzere, atama sürecinin tamamının 75. Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır’ın öncülüğünde icra edilmiş olması ülkemiz açısından ayrı bir gurur kaynağıdır” denildi.