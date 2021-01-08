Türkiye'den Biden'a önemli çağrı! Bakan Çavuşoğlu bir bir sıraladı

Bakan Çavuşoğlu, İspanya resmi haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye, ABD ile köklü ilişkilerine değer veriyor. Zamana meydan okuyan ve transatlantik siyasi manzarayı şekillendirmede aracı olan bir ittifakımız var." dedi. Mevcut durumda, Türkiye'nin ulusal güvenliğini etkileyen bazı konularda ABD ile önemli anlaşmazlıklar olduğunun inkar edilemeyeceğini belirten Çavuşoğlu, bunları, ABD'nin PKK/PYD/YPG ile iş birliği, FETÖ'ye karşı eylemsizliği ve Türkiye'ye yaptırım uygulaması olarak sıraladı.

'Acil gerekli'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu önemli konulardaki farklılıklarımızı çözmenin bir yolunu bulmak, sadece ikili ilişkilerimiz için değil, transatlantik iş birliğinin sağlığı ve canlılığı için de acil bir gerekliliktir." değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, ABD'nin yeni başkanı Biden'in, başkan yardımcılığı döneminde, darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret edip, Türk hükümeti ve milletiyle dayanışmasını göstermesini takdirle karşıladıklarını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Bu nedenle, bu terör örgütünün yarattığı tehlikeye ilişkin bu ilk elden deneyimin, yeni ABD yönetiminin, FETÖ ve liderine yönelik acil ve somut adımlar atmasına izin vereceğini umuyoruz ancak her şeyden önce Türk-Amerikan ilişkilerinin stratejik önemini fark edeceğini ve potansiyelini tam olarak artırmak için gerekli adımları atacağınızı umuyoruz. Bunu yapmanın yolu, müttefiklerin yaptığı gibi farklılıklarımızı diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaktır. Bunu yapmanın iyi bir ilk adımı, S-400 hava savunma sistemini satın almamız bahanesiyle Trump yönetimi tarafından CAATSA yasası aracılığıyla Türkiye'ye uygulanan yaptırımlara son vermek olacaktır. Müttefikler arasında tehdit veya yaptırımlara yer yoktur. Bu yaptırımlar, kapsamı, dayanağı, amacı veya ağırlığı ne olursa olsun, Türkiye'nin egemenliğine doğrudan bir hakarettir."

'Önde gelen bir NATO müttefikiyiz'

Türkiye'nin önde gelen bir NATO müttefiki olduğunu belirten Çavuşoğlu, NATO'nun temel görevlerinin, özellikle toplu savunma, kriz yönetimi ve güvenlik iş birliğinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak olduğuna işaret etti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'nun misyonlarına ve operasyonlarına en çok katkıda bulunan 5 ülkeden biri olduğuna ve NATO ortak bütçesine en çok katkıda bulunan 8'inci ülke konumunda bulunduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:



"Türkiye'nin 1 Ocak 2021'de NATO'nun Çok Yüksek Hazırlıklı Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'ni komuta etmesi, mevcut tehditlere karşı caydırıcılığı ve savunma duruşu da dahil olmak üzere İttifak'a olan bağlılığımızın son kanıtıdır. Bu bağlamda, NATO'nun ABD ile bağlarının, ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ilerletmek için sağlam bir temel oluşturduğunu da eklemek isterim."