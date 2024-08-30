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Gündem Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın almışlardı! Alman askerlerini ülkeden kovdular
Gündem

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın almışlardı! Alman askerlerini ülkeden kovdular

Yeniakit Publisher
2024-08-30 23:53:00 -
Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın almışlardı! Alman askerlerini ülkeden kovdular

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alan Afrika ülkesi Nijer, ABD'den sonra Alman ordusunu da kapı dışarı etti.

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alan Nijer, geçtiğimiz haftalarda ABD ordusuna kapıyı göstermişti.

Çok geçmeden Alman ordusu da ülkeden çekildi.

Üst düzey Alman ve Nijeryalı askeri yetkililer çekilmenin tamamlandığını duyuran ortak bir açıklamayı ayrı ayrı yaptılar.

Alman ordusu Cuma günü cunta tarafından yönetilen Nijer'deki bir hava üssünü boşaltarak ordu güçlerinin Sahel bölgesi ülkesinden çekilmesini tamamladı.

Mayıs ayı sonunda Almanya ve Nijer, Alman ordusunun başkent Niamey'deki hava üssünü Ağustos ayı sonuna kadar işletmeye devam etmesine izin veren geçici bir anlaşmaya varmıştı.

Bu anlaşmanın uzatılmasına yönelik müzakereler, özellikle üs personelinin artık yargı dokunulmazlığından yararlanamayacak olması nedeniyle bozuldu.

Üst düzey Alman ve Nijeryalı askeri yetkililer çekilmenin tamamlandığını duyuran ortak bir açıklamayı ayrı ayrı yaptılar.

Almanya Nijer'e asker gönderecek Almanya Nijer'e asker gönderecek

Yetkililer 60 Alman askerinin ve 146 ton ekipmanın beş kargo uçağıyla ülkelerine geri gönderildiğini söyledi.

Yetkililer, “Bu geri çekilme Nijer ve Almanya arasındaki askeri işbirliğinin sonu anlamına gelmiyor, aslında iki taraf da askeri ilişkileri sürdürmeye kararlı” dedi.

Nijer, Temmuz 2023'te yapılan darbeyle görevden alınan ve o tarihten bu yana tutuklu bulunan Devlet Başkanı Muhammed Bazum'dan bu yana askeri bir cunta tarafından yönetiliyor.

Cunta yönetimi, Rusya ve İran'a yüzünü dönmek için Fransa ve ABD gibi diğer Batılı müttefiklerine sırtını döndü.

Benzer bir değişim, aynı şekilde cuntalar tarafından yönetilen komşu Mali ve Burkina Faso'da da yaşanmıştı.

Kaynak: Mepa News, Ajanslar

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