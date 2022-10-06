Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alan ülke Çin ile anlaştı! Dikkat çeken adım
Türkiye ve İsrail'den SİHA satın alan Afrika ülkesi Fas bu kez Çin'den insanız hava aracı satın alma kararı aldı.
İsrail'den 150 adet WanderB ve ThunderB VTOL türü insansız hava araçları (İHA) satın alan Kuzey Afrika ülkesi Fas, son olarak İHA tedariki konusunda Çin ile bir anlaşma yaptı.
MepaNews'te yer alan habere göre, Fas İsrail'den 150 İHA satın aldı Fas İsrail'den 150 İHA satın aldı
Bu kapsamda Rabat yönetiminin Pekin'den Wing Loong II tipi İHA satın aldı. Ancak satın alma anlaşmasının kaç adet hava aracını kapsadığı bilinmiyor.
Fas'ın bir süredir Çin yapımı Wing Loong II insansız hava aracı sistemleriyle ilgilendiği biliniyordu.
Çin üretimi Wing Loong II'nin Fas semalarında uçtuğu gözlemleniyor.
Gözetleme ve keşif misyonlarına haiz Wing Loong II insansız hava aracı, havada 20 saat kalabilmesinin yanı sıra kara hedeflerine yönelik saldırılar da icra edebiliyor.
Wing Loong II İHA'sının ayrıca saatte 370 kilometre hıza ulaşabildiği ifade ediliyor.
Fas'ın son dönemde İHA'lara karşı yoğun ilgi gösterdiği görülüyor.
Afrika ülkesinin Türkiye'den de Bayraktar TB2 SİHA aldığı ifade edilmişti.