  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alan ülke Çin ile anlaştı! Dikkat çeken adım
Dünya

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alan ülke Çin ile anlaştı! Dikkat çeken adım

Türkiye ve İsrail'den SİHA satın alan Afrika ülkesi Fas bu kez Çin'den insanız hava aracı satın alma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 14:27:00 -
Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alan ülke Çin ile anlaştı! Dikkat çeken adım

İsrail'den 150 adet WanderB ve ThunderB VTOL türü insansız hava araçları (İHA) satın alan Kuzey Afrika ülkesi Fas, son olarak İHA tedariki konusunda Çin ile bir anlaşma yaptı.

MepaNews'te yer alan habere göre, Fas İsrail'den 150 İHA satın aldı Fas İsrail'den 150 İHA satın aldı

Bu kapsamda Rabat yönetiminin Pekin'den Wing Loong II tipi İHA satın aldı. Ancak satın alma anlaşmasının kaç adet hava aracını kapsadığı bilinmiyor.

Fas'ın bir süredir Çin yapımı Wing Loong II insansız hava aracı sistemleriyle ilgilendiği biliniyordu.

Çin üretimi Wing Loong II'nin Fas semalarında uçtuğu gözlemleniyor.

Gözetleme ve keşif misyonlarına haiz Wing Loong II insansız hava aracı, havada 20 saat kalabilmesinin yanı sıra kara hedeflerine yönelik saldırılar da icra edebiliyor.

Wing Loong II İHA'sının ayrıca saatte 370 kilometre hıza ulaşabildiği ifade ediliyor.

Fas'ın son dönemde İHA'lara karşı yoğun ilgi gösterdiği görülüyor.

Afrika ülkesinin Türkiye'den de Bayraktar TB2 SİHA aldığı ifade edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23