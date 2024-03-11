  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'den başarılı operasyon!
Gündem

Türkiye'den başarılı operasyon!

Yeniakit Publisher
2024-03-11 12:05:00 - 2024-03-11 12:10:02
Türkiye'den başarılı operasyon!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Türkiye’den Irak’a operasyonların anası geliyor! İşte adım adım o müthiş planın ayrıntıları
Türkiye’den Irak’a operasyonların anası geliyor! İşte adım adım o müthiş planın ayrıntıları

Medya

Türkiye’den Irak’a operasyonların anası geliyor! İşte adım adım o müthiş planın ayrıntıları


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Yerel

Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

4 ilde MAHZEN-8 operasyonu: Elebaşı Agit Akan dahil 20 şüpheli yakalandı
4 ilde MAHZEN-8 operasyonu: Elebaşı Agit Akan dahil 20 şüpheli yakalandı

Gündem

4 ilde MAHZEN-8 operasyonu: Elebaşı Agit Akan dahil 20 şüpheli yakalandı

Büyük Operasyon 75 ilde aynı anda başlatıldı! 844 silah ele geçirildi bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Büyük Operasyon 75 ilde aynı anda başlatıldı! 844 silah ele geçirildi bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Gündem

Büyük Operasyon 75 ilde aynı anda başlatıldı! 844 silah ele geçirildi bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23