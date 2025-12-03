  • İSTANBUL
Gündem Türkiye'den "Barzani Karargahı Sözcülüğü"nün MHP lideri Bahçeli'yi hedef alan açıklamalarına sert tepki
Gündem

Türkiye'den "Barzani Karargahı Sözcülüğü"nün MHP lideri Bahçeli'yi hedef alan açıklamalarına sert tepki

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye'den "Barzani Karargahı Sözcülüğü"nün MHP lideri Bahçeli'yi hedef alan açıklamalarına sert tepki

Türkiye, “Barzani Karargahı Sözcülüğü” tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklamalara sert yanıt verdi. Ankara, bu tür provokatif beyanların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, ülke siyasetinde dış etkilerle yapılan yönlendirmelere karşı uyanık olunması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, "Barzani Karargahı Sözcülüğü"nün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklamasını, içerik ve üslup bakımından "kabul edilemez nitelikte" olarak değerlendirdi.

Bakanlık konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "'Barzani Karargahı Sözcülüğü' adına bugün yayımlanan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir." ifadesi kullanıldı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran "saygısız ve provokatif" açıklama konusunda izahat istendiği vurgulanan açıklamada, söz konusu açıklamanın sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılmasının talep edildiği bildirildi.

