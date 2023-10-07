Türkiye'den BAE'ye büyük şok! Rus basını duyurdu

Bu yılbaşında Rusyalı turistler ülke dışında tatil yapmak için yüzde 50 daha fazla para ödemek zorunda. RBC gazetesi, seçeneklerin çok geniş olmadığı kış sezonunda bireysel Rus turistlerin Belarus ve Tayland'ın yanı sıra Moskova ve Petersburg gibi ülke içi destinasyonlarda tatil yapacağını yazıyor.



Ostrovok, Yandex ve MTS Travel gibi rezervasyon servislerinden edinilen verilere dayandırılan habere göre, Rusların yurtdışında en çok ilgi gösterdiği 5 destinasyon Belarus, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya şeklinde sıralanıyor.



İtalya, Rusya vatandaşlarının Avrupa'da nispeten daha kolay vize aldığı ülkelerden.



Ostrovok.ru temsilcileri gecelik otel fiyatlarının Belarus'ta 7 bin 700, Tayland'da 8 bin 400, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 31 bin 300, İtalya'da ise 11 bin 100 ruble civarında seyrettiğini belirtiyor.



Bu kış Tek başına seyahat edecek turistlerin ilgi gösterdiği ülkeler arasında Abhazya ve Özbekistan da var.



Yılbaşı için paket tur rezervasyonu yaptıran turistlerin ilk tercihi yine Türkiye oldu. Ülkemizi Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland, Mısır, Sri Lanka ve Maldivler takip ediyor.