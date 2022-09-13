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Gündem Türkiye'den Azerbaycan'a destek mesajı: Öz kardeşlerimizin yanındayız!
Gündem

Türkiye'den Azerbaycan'a destek mesajı: Öz kardeşlerimizin yanındayız!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının ardından meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, "Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 21:54:00 - 2022-09-13 21:59:32
Türkiye'den Azerbaycan'a destek mesajı: Öz kardeşlerimizin yanındayız!

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Öz kardeşlerimizin yanındayız"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz. Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız."

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