  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'da hiç hesapta olmayan beyaz petrol bombası! Valilik apar topar harekete geçti

Eski İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin neden düştüğü açıklandı

İsrail karıştı, Netanyahu köşeye fena sıkıştı!

Atatürk söylemleri ile yapılan darbeler… 28 Şubat söylemleri teğmenlerin ağzına nereden pelesenk oldu?

Mert Başaran önce sordu, sonra yanıtladı…

Rusya, Ukrayna çatışması: Nükleer politikasını gözden geçirecek duyurdular!

Algı operasyonu çeken Netflix'e Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan tepki: Gerçeği değiştiremezler

Ukrayna Ordusu’na kritik teslimat! Savaşın seyrini değiştiriyorlar

Herkes merak ediyordu! Ve Fatih Terim kararını verdi! İşte yeni takımı...

Türkiye, F-35 savaş uçağını asla alamayacak: Türk F-35’ler için çarpıcı iddia!
Gündem Türkiye'den Azerbaycan açıklaması: Tarihi bir önem taşıyor
Gündem

Türkiye'den Azerbaycan açıklaması: Tarihi bir önem taşıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-02 01:36:00 -
Türkiye'den Azerbaycan açıklaması: Tarihi bir önem taşıyor

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'daki Milli Meclis seçimleri hakkında bir açıklama yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin hayırlı olmasını dilediğini bildirdi.

'TARİHİ BİR ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dün gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz.

Söz konusu parlamento seçimlerinin, işgalden kurtarılan topraklar dahil, Azerbaycan'ın tamamında gerçekleştirilmiş olması tarihi bir önem taşımaktadır.

Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğu seçimlerin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kardeş Azerbaycan'dan bomba hamle! Bütün dünya bu adımı konuşuyor
Kardeş Azerbaycan'dan bomba hamle! Bütün dünya bu adımı konuşuyor

Medya

Kardeş Azerbaycan'dan bomba hamle! Bütün dünya bu adımı konuşuyor

Putin'den destek" target="_blank">
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecine destek Rusya Devlet Başkanı Putin'den destek
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecine destek Rusya Devlet Başkanı Putin'den destek

Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecine destek Rusya Devlet Başkanı Putin'den destek

Ermenistan'dan Azerbaycan'a "barış anlaşması" teklifi
Ermenistan'dan Azerbaycan'a "barış anlaşması" teklifi

Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan'a "barış anlaşması" teklifi

Azerbaycan sandık başında! İşgalden kurtarılan bölgelere sandık kuruldu
Azerbaycan sandık başında! İşgalden kurtarılan bölgelere sandık kuruldu

Dünya

Azerbaycan sandık başında! İşgalden kurtarılan bölgelere sandık kuruldu

Azerbaycanlı gardaşlarımızdan büyük ayıp! Yok artık daha neler
Azerbaycanlı gardaşlarımızdan büyük ayıp! Yok artık daha neler

Medya

Azerbaycanlı gardaşlarımızdan büyük ayıp! Yok artık daha neler

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23