Türkiye'den Azerbaycan açıklaması: Tarihi bir önem taşıyor
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'daki Milli Meclis seçimleri hakkında bir açıklama yayımladı.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin hayırlı olmasını dilediğini bildirdi.
'TARİHİ BİR ÖNEM TAŞIMAKTADIR'
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dün gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz.
Söz konusu parlamento seçimlerinin, işgalden kurtarılan topraklar dahil, Azerbaycan'ın tamamında gerçekleştirilmiş olması tarihi bir önem taşımaktadır.
Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğu seçimlerin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Dünya
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecine destek Rusya Devlet Başkanı Putin'den destek