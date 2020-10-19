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Gündem Türkiye'den Azerbaycan açıklaması: Sayı 78 oldu
Gündem

Türkiye'den Azerbaycan açıklaması: Sayı 78 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 09:43:00 -
Türkiye'den Azerbaycan açıklaması: Sayı 78 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu ateşkese rağmen sivillere saldıran Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78'e ulaştı." ifadeleri yer aldı.

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