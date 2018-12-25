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Türkiye'den ayrılan Slimani mendil satan çocuğa harçlık verdi

Süper Lig'de oldukça kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Islam Slimani, ülkesi Cezayir'e gitti. Slimani, Havalimanı'nda mendil satan bir çocuğa 100 lira harçlık verdi.

25 Aralık 2018 Salı 15:10
Türkiye'den ayrılan Slimani mendil satan çocuğa harçlık verdi

Süper Lig'in devre arasına girmesiyle beraber Fenerbahçeli futbolcu Slimani de yurt dışına çıktı.

Cezayirli futbolcu yeni yılı ailesiyle birlikte ülkesinde geçirmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Check-in işlemi yaptıktan sonra pasaport kontrol noktasına ilerleyen Slimani'nin etrafı bu sırada mendil satan Suriyeli çocuklarla çevrildi. Çocukların mendil satmak istediği Slimani çocuklardan birine 100 TL harçlık verdi.

"Slimani'yle Arapça konuştum"

Slimani'nin 100 TL verdiği Suriyeli Hasan arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Havalimanı'na nadir geldiklerini söyleyerek, "Slimani'yle Arapça konuştum. Bana 100 TL verdi. Buraya arada sırada geliyoruz, mendil satıyoruz. Arap kontuarlarına gidiyoruz. Orada para veren oluyor. Havalimanının içinde geziyoruz. Suriyeliyiz. Allah'a şükür para veren oluyor" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:10
  1. Fenerbahçe
  2. Suriye
  3. Atatürk
  4. Atatürk Havalimanı
  5. Cezayir
  6. Slimani

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