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Türkiye’den Avrupa'ya PKK çağrısı: Tedbirlerin artırılmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nın başlamsıyla birlikte Avrupa ülkelerinde PKK unsurlarının eylemlerinin arttığı belirtilerek, ilgili ülkelerce gerekli önlemlerin alınması istendi.

13 Ekim 2019 Pazar 19:27
Türkiye’den Avrupa'ya PKK çağrısı: Tedbirlerin artırılmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Barış Pınarı Harekatımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinde artış gözlemliyoruz. PKK'nın eylemlerine karşılık, yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin ve Türk çıkarlarının can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilgili ülkelerden alınan tedbirlerin artırılmasını ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 19:27
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