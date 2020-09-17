Türkiye'den Avrupa'ya Doğu Akdeniz resti: Yaptırım şantajlarınız işe yaramaz

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşunun "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Rolü: Çatışma Tehditleri ve Diyalog Beklentisi" adlı etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olduğuna dikkat çekti.

Doğu Akdeniz'de yaşanan her olayın kendilerini yakından ilgilendirdiğini dile getiren Kalın, Yunanistan'ın Türkiye'nin bölgedeki haklarını hiçe saydığını belirterek şunları söyledi:

"Bazen Türkiye'nin tek taraflı ve agresif hareket ettiği gibi yorumlar duyuyorum. Ancak adil olmak gerekirse, Doğu Akdeniz veya Kıbrıs adası etrafında ilk gaz arama izni veren ülke Türkiye değildi. Önce Kıbrıs Rum yönetimi verdi. Annan Planını reddetmelerine rağmen 2020'de AB'ye kabul edilmelerinin ardından tartışmalı alanlarda ve Kıbrıslı Türklerin haklarını gözardı edecek şekilde çok sayıda firmaya izin vermeye başladılar."

Rumların, Kıbrıslı Türklerin haklarını hiçe sayarak bölgede Lübnan, İsrail ve Mısır ile hukuksuz anlaşmalar yaptığını hatırlatan Kalın Yunanistan'ın da 2010 yılından itibaren enerji şirketlerine izin vermeye başladığını ve bu izinlerde Türkiye'nin haklarının ihlal edildiğini kaydetti.

Avrupa Birliği'nin (AB) çıkarlarının tek bir üyesinin çıkarına indirgenmemesi gerektiğini aktaran Kalın şöyle devam etti:

"Bazı AB üyelerinin Türkiye ile sorunları olduğu bir sır değil. Burada son bir kaç senede Suriye ve Libya'daki tutumuyla Fransa'dan bahsedebilirim. Böyle ülkeler Doğu Akdeniz'deki mevcut krizi Türkiye karşıtlığını körüklemek için kullanıyor. Bu tutumun ne sorunun çözümüne ne AB'nin dürüst bir arabulucu imajına ne de AB-Türkiye ilişkilerine bir katkısı oluyor."

"Yaptırım şantajları Türkiye'ye karşı işe yaramaz"

AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerine de değinen Kalın, "Bazı üyeler Türk ekonomisi, Türk enerji sektörüne ve şirketlerine yönelik yaptırımdan bahsediyor. Bunu daha önce de yaşamıştık. Türkiye'yi tanıyan herkes, bu gibi yaptırım söylemleri veya şantajların Türkiye'ye karşı işe yaramayacağını bilmeli" diye konuştu.

Sorunların "müzakere" ve "diyalog" yoluyla çözülebileceğini belirten Kalın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasiye şans vermesine rağmen Yunanistan'ın Türkiye'nin haklarını ihlal edecek şekilde Mısır'la hukuksuz bir anlaşma imzaladığına dikkat çekti.

Kalın, Yunanistan'ın bunu yaparken ne Türkiye'ye ne de diğer AB ülkelerine haber verdiğini ifade etti.

Doğu Akdeniz'de müzakere yapılmamasına tepki gösteren Kalın, Meis Adası'nın Türkiye'ye sadece 2 kilometre, Yunanistan'a ise 500 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek "Bu 10 kilometrekarelik adanın, 4 bin kilometrekare deniz alanı olduğunu iddia etmek adil mi? Hayır değil. Coğrafyadan anlayan hiçbir uluslararası organizasyon bu iddiaya inanmaz" dedi.

Kalın, Türkiye'nin bu konuyu gündeme getirdiğinde agresif ve tek taraflı davranmakla suçlandığını ve bunun adil olmadığını söyledi.

Bölge dışı aktörlerin Doğu Akdeniz meselesine dahil olmasının sorunların çözümüne yardımcı olmadığını aktaran Kalın, "Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ya da diğer ülkelerin Türkiye'yi görmezden gelebilecekleri veya Türkiye'siz hareket edebilecekleri yönündeki her türlü girişimi, olumlu sonuçlanmaz ve tüm bölgede istikrarı bozucu bir etkisi olur." diye konuştu.