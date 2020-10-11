Türkiye'den 'ateşkes' görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme yaptı.

Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri ele alındı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yaptıkları telefon görüşmesinde Ermenistan’ın ateşkes ihlallerini ele aldı.

Daha 24 saat geçmeden saldırdılar!

Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden daha 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucunda ise 9 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi de yaralanmıştı.