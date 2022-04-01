Türkiye'den ateşkes açıklaması: İlk defa...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'İlk defa bir sessizlik ve geçici ateşkesten bahsediyoruz gerçek anlamda. İki ülke arasında ateşkesin tesis edilmesi ve kalıcı bir barışa doğru adım atılması konusunda çabalar kadar, insani konularda da Türkiye olarak çaba sarf ediyoruz.' dedi.

Çavuşoğlu, "Ukrayna savaşında hala 70 civarında vatandaşımız var. Bunların 30 tanesi Mariupol'da. Bugün onları da çıkartmaya çalışıyoruz. Uluslararası örgütlerle işbirliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.