Türkiye'den ATAK Helikopteri alacaklar! Resmen onaylandı

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından sunulan 2023 bütçe teklifinde, Nijerya Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları kapsamında alınacak olan 6 adet T129 taarruz helikopteri için ek ödeme yapılacak. Nijerya Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları kapsamında İtalyan yapımları Agusta Westland AW109 genel maksat helikopteri ve Alenia Aermacchi M-346 Master hafif saldırı uçağı ile Rus yapımı Mil Mi-24 saldırı helikopteri de tedarik ediliyor.

Ekim 2021’de Türkiye ile Nijerya arasında yapılan Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nijerya ziyareti esnasında imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre Türkiye, Nijerya’ya 6 adet T129 ATAK helikopteri ihraç edecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Filipinler’den sonra yakın zamanda Nijerya’ya T129 Atak taarruz helikopteri ihracatı gerçekleştirileceğini söylemişti. Nijerya’ya da altı adet T129 ATAK ihracatı gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

Bayraktar TB2 SİHA ihracatı

Geçtiğimiz haftalarda Nijerya Ordusu’nun Türkiye’den Bayraktar TB2 İHA satın aldığı iddia edildi. Baykar’ın üretim tesisinden paylaşılan görüntülerde Nijerya bayrağının üzerinde olduğu Bayraktar TB2 SİHA’ların olduğu görüntüler paylaşıldı.

Teslim edilecek TB2 SİHA’ların Nijerya’nın kuzeybatı, kuzeydoğu ve Kuzey Merkez’de konuşlandırılacağı belirtildi. Ek olarak 2 adet yer kontrol istasyonunun ve 6 adet Bayraktar TB2 SİHA’nın Ekim ayında Nijerya’ya teslim edileceği ifade edildi.

T129 ATAK Helikopteri

7 Eylül 2007 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan sözleşme çerçevesinde TUSAŞ Ana Yüklenici olarak platform geliştirme, sistem entegrasyonu, test ve doğrulama, seri üretim ve ömür devri lojistik desteği sorumluluğunu üstlendi.

İlk uçuşunu 17 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleştirmiş, test ve kalifikasyon süreçlerinin ardından ilk teslimat 22 Nisan 2014 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına yapılmıştır. Şu anda Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne toplam 73 helikopter teslimatı gerçekleştirilmiştir. ATAK Programı kapsamında, Türk Kara Kuvvetleri’ne 91 adet, İçişleri Bakanlığı’na 27 adet, Pakistan Kara Kuvvetleri’ne 30 adet, Filipinler Hava Kuvvetleri’ne 6 adet T129 ATAK helikopteri teslim edilecek.