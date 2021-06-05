Türkiye'den Asya ülkesine TRG-300 KAPLAN Füzesi teslimatı

Bangladeş Genelkurmay Başkanı Orgeneral Aziz Ahmed, ROKETSAN tarafından geliştirilen TRG-300 KAPLAN Füze Sistemi’nin, Haziran 2021’e kadar Bangladeş ordusuna teslim edileceğini açıklamıştı. Yapılan teslimat ile Bangladeş Ordusu’nun Topçu Alayı’nın ateş gücü, 120 km menzile sahip TRG-300 KAPLAN Füze Sistemi ile daha da geliştirildi.

ROKETSAN ihraç ettiği füze sistemi ile birlikte Bangladeş ordusunun taktiksel atış gücü gereksinimlerini karşıladı. Bahse konu teslimatlar ise deniz yolu ile yapıldı.

ASELSAN tarafından yayımlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgiye göre de Bangladeş Silahlı Kuvvetleri kullanımı için tasarlanan “ÇNRA” araçlarına gerekli telsiz teslimatlarının yapıldığı belirtilmişti.

Ops Room tarafından paylaşılan görsellerde Kamaz 65224 şasi 6×6 taşıyıcı araç ile ROKETSAN TRG-300 KAPLAN Füze sistemleri bileşenleri görülüyor. Aktarıldığı üzere Bangladeş Ordusunun TRG-300 KAPLAN Füze sistem tedarikinde her bataryanın 6 adet fırlatma aracından oluşacak. Bangladeş Ordusu bahse konu alımla toplamda ise 3 batarya yani 18 fırlatma aracından teşkil bir donananıma sahip olacak. ROKETSAN’ın bahse konu ihracat için yaklaşık 60 milyon ABD doları alacağı da belirtiliyor.

Defcesa tarafından 20 Aralık 2020’de aktarıldığına göre, Bangladeş Ordusunun Türk yapımı; uçak, insansız hava aracı, taarruz helikopterleri, hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar, topçu sistemleri, küçük ve orta ölçekli savaş gemileri, elektronik harp sistemleri, telsiz haberleşme teçhizatı ve mühimmatlarla ilgilendiği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aralık 2020’de Bangladeş’teki Türk Büyükelçiliği’nin açılışını yapmak için Bangladeş’e resmî bir ziyaret gerçekleştirmişti. Çavuşoğlu, ziyareti sırasında Bangladeş Başbakanı Sheick Hasina ve Dışişleri Bakanı AK Abdullah Momen ile görüşmüştü. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yakın zamanda yıllık 2 milyar dolara ulaşacağı da görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında söylenenler arasındaydı.

TRG-300 KAPLAN Füzesi

TRG-300 KAPLAN Füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 – 120 km menzildeki yüksek öncelikli hedefler üzerinde etkili ateş gücü yaratmaktadır. KAPLAN Füzesi; ROKETSAN tarafından geliştirilen K+ Silah Sistemi ve Çok Maksatlı Roket Sistemi (ÇMRS) ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir.

Uygun hedefler

- Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedefler

- Topçu ve Hava Savunma Sistemleri

- Radar Mevzileri

- Toplanma Bölgeleri

- Lojistik Tesisler

- Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri

- Yüksek Öncelikli Diğer Hedefler

Sistem özellikleri

- Kanıtlanmış Muharebe Yeteneği

- 7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım

- Atışa Hazır

- Yüksek Doğruluk

- Düşük İstenmeyen Etki

- Uzun Menzilli Hassas Vuruş Yeteneği

- Aldatma ve Karıştırmaya Karşı Çözümler