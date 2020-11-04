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Gündem Türkiye'den Amerika'ya kaçan Kerimcan Durmaz ‘Herkes silahlandı’ deyip iç savaş korkusuyla bakın ne yaptı
Gündem

Türkiye'den Amerika'ya kaçan Kerimcan Durmaz ‘Herkes silahlandı’ deyip iç savaş korkusuyla bakın ne yaptı

Yayınladığı bir videoda Türkiye hakkında çirkin sözler sarf eden sosyal medyanın şişirdiği isimlerden Kerimcan Durmaz adlı şahıs, kaçtığı ABD'de iç savaş korkusuyla panikledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:37:00 - 2020-11-04 13:47:41
Türkiye'den Amerika'ya kaçan Kerimcan Durmaz ‘Herkes silahlandı’ deyip iç savaş korkusuyla bakın ne yaptı

Yayınladığı ahlaksız videolarla büyük tepki çeken sosyal medyanın şişirdiği isimlerden Kerimcan Durmaz Türkiye’den kaçıp ABD’de yaşamaya başlamıştı.

Yayınladığı bir videoda Amerikalıların Türk halkından daha medeni olduğunu söyleyecek kadar küstahlaşan Durmaz Türkiye’ye tercih ettiği ABD’de başkanlık seçimleri dolayısıyla iç savaş söylentileri üzerine panikledi.

Durmaz, Donald Trump ve Biden arasındaki seçim sonrası ülkede kaos çıkacağı yönündeki söylentilerin ardından erzak alışverişi yapmak için soluğu markette aldı.

Sosyal medya hesabından peş peşe videolar yayınlayan Durmaz, Amerika'da kaldığı eyalette herkesin seçim sonuçlarını beklediğini ve çoğu kişinin silahlarıyla beklediğini söyledi.

"Burada herkes silanlanmış durumda"

Telaşla markete giden Kerimcan Durmaz, Instagram'dan yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Burada olayların patlamasına birkaç saat kaldı. Biliyorsunuz ki bugün burada seçim var. Trump kazansa da kazanmasa da büyük bir savaş çıkacağı söyleniyor. O yüzden erzak almak için markete geldik. Nereden baksanız 10 gün sokağa çıkamayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü burası korkunç. Burada silah legal ve herkes silahlanmış durumda. Hangi amaçla ve neden bilmiyorum. Anlamsız... Durumlar karışık bizde tedbirimizi alıp evimizde sakin sakin her şeyin durulmasını bekleyeceğiz."

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