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Siyaset Türkiye'den alçak saldırıya sert tepki
Siyaset

Türkiye'den alçak saldırıya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik dün yapılan saldırıyı kınıyoruz" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 11:51:00 -
Türkiye'den alçak saldırıya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yapılan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GKRY'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün yapılan saldırıyı kınıyoruz. Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu tür provokatif eylemlerin iki halk arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olmayacağı açıktır.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesi yönündeki çağrısına katılıyor; bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini teminen konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz."

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