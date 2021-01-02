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Gündem Türkiye'den alçak saldırıya sert tepki
Gündem

Türkiye'den alçak saldırıya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de bu sabah düzenlenen terör saldırısında 1'i Türk vatandaşı olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 14:53:00 -
Türkiye'den alçak saldırıya sert tepki

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali'de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Saldırıda 4 Türk vatandaşı da yaralandı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

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Yorumlar

Fazla sert vermesediniz

Kuru sıkı atmaya devam. Allahin somalisi bile Turklere karsi tavir aliyor. Sizde biz dunyada birinciyiz ikiciyiz diye kuru sıkı sallayin. 
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Rabia Zafer

Kesinlikle Bu Saldırıyı Kimlerin Yaptığı Bulunup Hesap Sorulmalıdır.
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