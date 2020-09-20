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Teknoloji Türkiye'den alçak ambargoya ‘yerli önlem'
Teknoloji

Türkiye'den alçak ambargoya ‘yerli önlem'

Türkiye, batılı ülkeler tarafından tehdit edilen araştırma ve sondaj gemilerindeki yabancı çalışanlarla ilgili harekete geçti. Sondaj faaliyetlerinin sekteye uğramaması için yabancı çalışan sayısını 3’te 1’e indirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 09:37:00 -
Türkiye'den alçak ambargoya ‘yerli önlem'

Türkiye’nin önünü kesmek isteyenler savunma sanayiinde uyguladıkları ambargonun bir benzerini Doğu Akdeniz’de görev yapacak sondaj ve araştırma gemilerine de uygulamak istiyor. Son olarak Japon firma Kanuni sondaj gemisini dengede tutacak sistemleri satmak istemedi. Öte yandan yabancı gemi mürettabatı batılı ülkeler tarafından uluslararası mahkemelerde yargılanmakla tehdit edilince Türkiye düğmeye bastı.

Savunma sanayiinde Türkiye’nin önünü kesmek isteyen batılı ülkeler, Doğu Akdeniz’deki araştırma ve sondaj faaliyetlerini de engellemek için pes dedirten bir yöntem izledi.

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki araştırma ve sondaj çalışmaları için ilk dönemde gemi kiralamayı tercih etmişti. Ancak önüne çeşitli bahanelerle engeller çıkarılan Türkiye bu sefer satın alarak yoluna devam etti. Bu kapsamda Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemilerinin yanı sıra Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemirleri envartere girdi. Dördüncü sondaj gemisi içinse çalışmalar sürüyor.

Kiralama ve satın alımlarda türlü engellemelerle karşılaşan Türkiye, mevcut gemilerin bakım, onarım ve geliştirme çalışmalarında da ambargolarla karşı karşıya kalıyor. Son olarak Kanunu gemisini dengede tutan sistemler için görüşülen Japon firma, sistemi Türkiye’ye satmak istemedi. Türkiye ise mevcut gemilerin bakım, onarım ve geliştirme işlemlerini yerlileştirme adımlarına ağırlık verdi.

Yabancı personel sayısı azaltıldı

Gemilerle ilgili maruz kalınan ambargo gemi personeli konusunda da yaşandı. Batılı ülkeler ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye’nin araştırma ve sondaj gemirlerinde görevli yabancı personele yönelik baskı, tehdit ve yıldırma girişimlerinde bulundu.

Bunun üzerine Türkiye çalışmaların sekteye uğramaması için harekete geçti. Bu kapsam hali hazırda araştırma ve sondaj platformlarında çalışmak üzere Türk personelin yetiştirilmesi hedefleniyor. Araştırma gemilerindeki yabancı personel sayısı üçte bir oranında azaltıldı.

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Yorumlar

Ulvi

Görüyormusun Amerikanın geyşası Japonyayı.Özgürlük nedir bilmeyen milletlerle arana mesafeyi koyacaksın ki,efendisi emredince sırtından bıçaklamasın.
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Abdül

Hı?Çenesi düşük olanlara sesleniyorum.Sondaj gemimiz niye limana yanaşmış.Adamlar işi savaklamaya başlamışlarda ondan
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