Türkiye'den Afrika ülkesine HIZIR teslimatı

Öncelikle kamuoyuna Gambiya’nın Katmerciler’den HIZIR 4×4 zırhlı araç tedarik etmek istediği bilgisi yansımış ancak resmi olarak bir aktarım olmamıştı. Bu bağlamda Ağustos 2021’de, Gambiya’nın Katmerciler ile bir anlaşma imzaladığı belirtilmişti. DefenceTurk tarafından edinilen bilgiye göre Katmerciler ile Gambiya Silahlı Kuvvetleri arasında heyetler arası görüşmeler yapılmış ve testler gerçekleştirilmişti.

Gerçekleştirilen testlerde ise HIZIR TTZA üstün performans göstermiş ve Gambiya heyeti zırhlı araçtan oldukça etkilenmişti. Kamuoyuna yansıyan son görüntülerde ise Gambiya Silahlı Kuvvetleri kamuflajlı HIZIR TTZA’ların kabul faaliyetlerinin icra edildiği görülmüştü. Son yapılan açıklamaya göre HIZIR TTZA’nın personel eğitimleri tamamlandı.

Afrika’da sivil ürünleri ile güçlü bir varlığa sahip olan Katmerciler, Gambiya’ya bu ihracatın gerçekleşmesiyle bu savunma alanındaki varlığını daha da artırdı. Katmerciler daha önce Kenya ve Uganda’ya ihracat yapmıştı ayrıca ismi açıklanmayan bir ülkeye daha ihracat gerçekleşmişti.

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada “Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarından dost ülkelere yönelik ihracat hamlemiz sürüyor.” diyerek ihracat çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişti.

Hızır

HIZIR 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşullarında yüksek performans gösterecek şekilde optimize edilerek 9 personel kapasiteli olarak tasarlanmıştır. Araç yüksek balistik ve mayın koruma seviyesine sahiptir. Komuta kontrol aracı, KBRN aracı, silah taşıyıcı araç (çeşitli silah sistemlerinin kolay entegrasyonu), ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı olarak çeşitli konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç görevini ifa eder.

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