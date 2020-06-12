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Gündem

Türkiye'den Afganistan'da camiye düzenlenen terör saldırısına kınama

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 21:31:00 -
Türkiye'den Afganistan'da camiye düzenlenen terör saldırısına kınama

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Afganistan'da ibadet yerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılardaki artıştan endişe duyulduğu belirtildi.

"Şiddetle kınıyoruz"

Açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün bir camiyi hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karte Çar bölgesinde bulunan Şirşah Suri Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda, imam ve 3 sivil hayatını kaybetmişti.

 

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