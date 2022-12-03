  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Türkiye'den açıklama: Şiddetle kınıyoruz
Siyaset

Türkiye'den açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Batı Şeria'da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 21:08:00 -
Türkiye'den açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da meydana gelen olaylar hakkında bir basın açıklaması yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyulduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada kullanılan ifadeler ise şu şekilde:

"Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz.

Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz.

Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23