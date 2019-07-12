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Türkiye'den AB'ye net uyarı: Bize karşı bir adım atılırsa...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin, "AB paylaşmayı Rumlar'a öğretsin. Bize karşı bir adım atılırsa cevap veririz" dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:27
Türkiye'den AB'ye net uyarı: Bize karşı bir adım atılırsa...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile heyetlerarası ve ikili görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu açıklamasında,"Avrupa Birliği'nin saçma sapan bu dayanışma anlayışıyla yanlışların arkadasında durmaması gerekiyor. Kendileri de biliyor beklentilerimiz son derece net Kıbrıs, Türk halkının hakları garanti altına alınsın" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'ne uyarıda bulunan Çavuşoğlu, "Bize yönelik atacağı adamların herhangi bir faydası olmaz ters teper, ilave adımlar atarız. Sırf dayanışma adına bize yönelik bir adım olursa biz bunun karşılığını da veririz ama Kıbrıs'taki faaliyetlerimizi daha da artırırız bu konuda tereddüt etmeyiz. Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını korumak için ne gerekiyorsa yaparız" dedi.

Çavuşoğlu, "Bizim teklifimiz son derece açık, adanın etrafındaki kaynaklarda Kıbrıs Türklerinin hakkı var ve bu hak garanti altına alınmalıdır. Zaten bizim kıta sahanlığımıza yaptığımız çalışmalara kimsenin karışmaya hakkı yoktur" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:27
  1. Avrupa Birliği
  2. Mevlüt Çavuşoğlu

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