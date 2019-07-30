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Türkiye'den ABD'ye son uyarı: Tek başımıza yaparız!

Milli Savunma Bakanı Akar ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede Fırat'ın doğusu ve güvenli bölge konuları ele alındı.

30 Temmuz 2019 Salı 00:52
Türkiye'den ABD'ye son uyarı: Tek başımıza yaparız!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakan Akar, tarafından yapılan görüşmede;

- Türkiye’nin ABD’den beklentisinin terör örgütü PKK / YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması olduğu,

- Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği,

- Türkiye’nin sadece kendi ülkesi ve milletinin güvenlik ve emniyetini değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenlik ve emniyetini istediği ifade edilmiştir.

Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölgeye ilişkin olarak;

- Türkiye’nin Güvenli Bölgede kontrolü sağlayabilecek tek uygun, yeterli ve yetenekli güç olduğu,

- Güvenli Bölgede yer alan YPG / PKK’nın tüm silahlarının toplanması,

- PKK / YPG’nin Güvenli Bölgeden tamamen çıkarılması,

- Güvenli Bölgenin, daha önce birçok kez açıkladığımız sebeplerden ötürü, 30-40 km. derinliğinde olması,

- PKK / YPG’nin bölgede yaptığı tüm tünel, mevzi ve tahkimatların imha edilmesi,

- Güvenli Bölgenin ABD ile koordineli bir şekilde Türkiye tarafından kontrol edilmesi kriterlerine göre oluşturulması gerektiği dile getirilmiştir.

"Güvenli bölgeyi tek başımıza oluştururuz"

Sayın Cumhurbaşkanımızın da 26 Temmuz 2019 tarihinde ifade ettiği gibi, ABD ile ortak bir noktada buluşamazsak Güvenli Bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağımız ifade edilmiştir.

F-35 programı ile ilgili olarak ise; Bakan Akar tarafından, Türkiye’nin, projenin sadece müşterisi değil, aynı zamanda yatırımcısı ve üretim ortağı olduğu, F-35 projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiği bir kez daha hatırlatılmıştır.

Bakan Akar, görüşmede, Esper’in Savunma Bakanlığının onaylanması nedeniyle kendisini tebrik etmiştir.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 00:52
  1. Mark Esper
  2. Hulusi Akar
  3. F-35 programı
  4. güvenli bölge
  5. Suriye

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