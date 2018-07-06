Türkiye'den ABD'ye S-400 resti: Karşılığını görürsün!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"YAPTIRIM UYGULARSAN KARŞILIĞINI GÖRÜRSÜN"

ABD'nin İran konusundaki adımlarını doğru bulmuyoruz. Yeni yönetim anlaşmadan çekiliyorum dedi. Ancak AB ülkeleri ve İran bunu devam ettirmek istiyor. Ancak ABD ilave yaptırımlar koyuyor. Ben aldım bu kararı, diğer ülkeler de uymak zorundadır. Öyle bir şey yok. Artık bu iş böyle yürümez. S-400 alıyorsun, yaptırım uygularım diyor. Uygularsan karşılığını görürsün. Böyle bir ilişki istiyorsan o senin tercihin. İran gibi bir ülkenin köşeye sıkıştırılması doğru değil. İsrail'in talebiyle İran için alınan bu kararları doğru bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu net bir şekilde söyledi. Bölgemizde biz tırmanma ve gerilim istemiyoruz. Şu anda ABD'nin aldığını kararlara sadece biz değil, AB üyesi ülkeler de karşı çıkıyor. Şirketler bundan tedirgin olabilir. Ama AB üyesi ülkeler ve AB bir kurum olarak ABD'nin bu kararlarına karşı. Bunu net bir şekilde söylüyorlar."

En son Pompeo ile yaptığımız görüşmede, FETÖ konusunu ciddiye aldıklarını, FBI'ın kapsamlı bir soruşturma başlattığını söylemişti.