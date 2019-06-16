Türkiye'den ABD'ye S-400 cevabı! "Kabul etmemiz mümkün değil"

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin satın alınmasıyla ilgili ABD'nin Türkiye'ye yönelik tavrını değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil" açıklamasında bulundu.

Suriye'deki gözlem noktasına saldırı ile ilgili de açıklama yapan Mevlüt Çavuşoğlu: "Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür" dedi.