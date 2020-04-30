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Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım uçağı

Geçtiğimiz günlerde ABD'ye gönderilen tıbbı malzeme yardım uçağının ardından ikinci yardım uçağı için hazırlıklar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:22:00 -
Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım uçağı

Türkiye koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken, diğer ülkelere de yardım elini uzatmayı sürdürüyor...

Bu kapsamda Türkiye'nin, korona salgınından en çok etkilenen ülkesi olan ABD'ye yardımları da devam ediyor.

İlk giden uçak dönerken ikincisi gönderiliyor

Türkiye salı günü ABD'ye askeri kargo uçağıyla tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu.

Yardımları ulaştıran kargo uçağı dönüş yolundayken ikinci yardım uçağının hazırlıklarına başlandı. Yine tıbbi malzemelerden oluşan yardımlar ABD'ye gönderilmek üzere uçağa yükleniyor.

ABD Büyükelçisi teşekkür için geldi

İlk yardımın ardından, koronavirüs ile mücadele için yapılan tıbbi ekipman yardımından dolayı ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Türkiye'ye "müttefikliği ve cömertliği" için teşekkür etmişti.

Büyükelçi bu sefer teşekkür etmek için yardımın gönderileceği alana geldi. Büyükelçi burada heyetiyle yardım kolilerinin önünde poz vererek fotoğraf çektirdi.

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