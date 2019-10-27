Türkiye'den ABD'ye çok sert Mazlum Kobani tepkisi

Rusya ve ABD ile yapılan iki anlaşmaya yönelik açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal artık Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve sınır güvenliği sorununu nihai olarak çözdüğünü dile getirdi.

"Türkiye sınır güvenliğini teminat altına aldı"

Mahir Ünal, ''Türkiye bu defa Barış Pınarı Harekatı'nda farklı bir yaptı. Hem ABD ile hem de Rusya ile oturdu ve bölgedeki ilişkileri bir metne döktü. Bu şu açıdan çok kıymetli. 1992'den beri tartışılan ve hep önümüze getirilen bir harita vardı. Türkiye'nin Güneydoğusu ile ilgili bir harita vardı. Ve Türkiye'nin bölünmesi ve üniter yapısının bozulması ile ilgili uluslararası alanda oluşturulan bir algı söz konusuydu. Türkiye bu haritayı yırttı attı. Türkiye üniter yapısını ve birilerinin Türkiye'yi bölme hayallerini çöpe attı. Türkiye'nin önümüzdeki 50-100 yıl artık mevcut sınırlarını garanti altına alması ve sınır güvenliğini teminat altına alması sonucunu doğurdu. Bizim baştan beri hep sözünü ettiğimiz 'beka' sorunu Türkiye'nin üniter yapısını, sınır güvenliğinin, toprak bütünlüğünün muhafazasıydı. Son Rusya ve ABD ile yapılan bu iki anlaşma artık Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve sınır güvenliği sorununu nihai olarak çözdü'' dedi.

Bağdadi ABD için neyse, Mazlum Kobani de Türkiye için odur"

Mahir Ünal, ABD Başkanı Donald Trump'ın ''Yakın zamanda görüşmek için sabırsızlanıyorum'' açıklamasını yaptığı terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Suriye uyruklu 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin hakkında da konuştu.

Ünal, ''Bağdadi ile Mazlum Kobani arasındaki fark nedir? İkisi de terör unsuru ikisi de iki farklı terörist yapının en tepesindeki isimler olarak görünüyor. Burada açık bir iki yüzlülük olduğu kesin. Amerika için Bağdadi ne ise Türkiye için Mazlum Kobani odur. Gözde kaçırılan bir şey var. Mazlum Kobani denilen kişi kırmızı bültenle aranıyor. Biz dünyada şuan en şiddetli mücadeleyi eden ülkeyiz. Buna rağmen birileri algı operasyonu yapıyorlar'' dedi.

CHP'ye sert tepki

Mahir Ünal, YPG'yi terörist olarak görmeyen CHP'ye de sert tepki gösterdi. CHP'nin tüm olanlara rağmen terör örgütünün arkasında olduğunu söyledi.

Ünal, ''Bunlar Esed tarafından aldatıldılar mı? ABD tarafından aldatıldılar mı? Rusya geçen gün ne dedi '150 gün sonunda çekilmezlerse Türk ordusu onları ezer geçer' dedi. bunları terk etmeyen tek yapı cumhuriyet halk partisinin içinde yuvalananlar'' ifadelerini kullandı.