  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Türkiye'den ABD'nin terör örgütü PKK ile korsan petrol anlaşmasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PKK ile korsan petrol anlaşmasına sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 10:36:00 - 2020-08-03 11:12:17
Türkiye'den ABD'nin terör örgütü PKK ile korsan petrol anlaşmasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, YPG/PKK terör örgütü güdümündeki "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDG) ABD'li bir şirketle yaptığı duyurulan petrol anlaşmasını, uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bir adım olarak niteleyerek, ABD'nin bu adıma destek vermesinin esefle karşılandığını ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere ABD'de yerleşik "Delta Crescent Energy LLC" adlı şirketle sözleşme imzaladığının basında yer aldığı belirtildi.

YPG/PKK terör örgütünün bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Asla kabul edilemez"

"Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

532

abdyi tepki göstersez ne olur göstermesez ne olur abd sizin sözlerinize itibar ediyormuki abd sizdenmi çekinecekte suriyeden çıkıp gidecek onların dilinde mutlak güç anlar oda yok zaten tarihten buyana islam ülkelerinin güçlenmesine sebeb olmasaydınız şimdi ne nükleer güç islam ülkeleri abd rusyaya eşit şekilde vardı ama türk medeniyetleri zalimleri lanetleri bırakmadılar
  • Yanıtla

adab

fıratın doğusuna giremeyenler pkk, ypg ve pyd'yi temizlemeyenlerin ABD kızmaya hakları yok. bunların olacağı zaten belliydi.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı