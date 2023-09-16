Türkiye'den ABD'nin raporuna sert tepki: Kabul edilemez bir iftiradır
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'nin çocuk asker kullanan ülkeler listesinde gösterilmesine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.
"Kabul edilemez bir iftiradır"
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'yi çocuk asker kullanan ülkeler listesinde göstermesinin kabul edilemez bir iftira olduğunu belirtti.
Kılıç, "Türkiye, BM bünyesinde alınan kararlar ve çocuk hakları konusundaki uluslararası düzenlemeleri yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.