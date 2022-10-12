Türkiye'den ABD'nin F-16 kararına ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin F-16 konusunda kaldırdığı 2 şart hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan’ın Astana kentinde gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Kalın, Türkiye’ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan iki maddenin ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan çıkarılmasını değerlendirdi.

"Türkiye adına olumlu bir adım"

Kalın, "Bizim istediğimiz şekilde kongreye gitmesin önü açılmış oldu. Ama o ara seçimlerden sonra kongreye gider. Ondan sonra müzakereler devam edecek. Bu bizim için iyi bir şey. F-16 anlaşması yaparsak bizim istediğimiz şartlarda yapmış olacağız. Ama daha müzakere edilecek epey konu var. Bizim lehimize olan bir şey. Bunu Türkiye adına olumlu bir adım olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin Yunanistan şartı

Temsilciler Meclisi’nde NDAA’ya Türkiye’ye yönelik F-16 ve modernizasyon kitlerinin satışlarına, ABD Başkanının söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğini dair garanti verilmesi şartı getirilmişti.