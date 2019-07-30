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Türkiye'den ABD yaptırımı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarıyla ilgili basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

30 Temmuz 2019 Salı 13:39
Türkiye'den ABD yaptırımı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gazete ve televizyonların ekonomi müdürleri ile bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

"ABD ile pozitik sürece girdik"

ABD'yle yaptırım süreci sorusuna Bakan Albayrak, "dahapozitifbirsürecegirdik" şeklinde cevap verdi.

"Enflasyon 2019 yılını hedeflerin altında kapatacağız"

Bakan Albayrak, enflasyondaki düşüş eğilimine değindi. "Enflasyonda 2019 yılını hedeflerin altında kapatacağız." dedi.

"Büyüme daha çok olacak"

Ekonomideki performansın yılın ikinci yarısında daha pozitif olacağını belirten Albayrak, 2020 yılında enflasyon ve büyümenin çok daha iyi olacağını ifade etti.

"Kredi faizleri düşecek, bu hafta indirimleri çok net göreceğiz"

Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Bankaların kredi faizlerindeki indirimleri için bu haftayı işaret etti. Bu konuda kamu bankalarının somut adımlar atacağını söyledi.

"Reform paketi sonbaharda hazır"

Berat Albayrak, vergi sisteminde dönüşüm sağlayacak Vergi Reformu Paketi'nin sonbaharda hazır olacağını belirtti.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

"İlk kez cari fazla verek"

Kamu olarak borçluluk sıkıntımız yok. Türkiye ilk kez yıllık cari fazla verecek. Türkiye bu yıl pozitif büyüyecek.

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları

2020 yılı güzel haberlere gebe. Türkiye oyun değiştirici konuma gelecek.

Türkiye'ye yabancı ilgisi

Mayıs-Haziran'da Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yabancı girişi var. Türkiye'ye yatırım yapan kazandı.

Kıdem tazminatı reformu

Bu adımı Türkiye atmak zorunda.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:39
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Berat Albayrak
  3. Merkez Bankası

YORUM YAZ

  • nostaljinostalji23 dk önce
    ABd lielri salak zannediyorlar. Bir yazıda en az 2 yalan ile karşılaştırk1- ABd ile pozitif sürec girmişler. Bumu olumlu süreç? Külliyen palavra ve yaaln üzerine kurulan bir dış politika. Abd de Abd lileri kandırmaya çalışıyor. Ümitsiz bi durum. 2-Türkiye'ye yabancı ilgisi Mayıs-Haziran'da Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yabancı girişi var. Türkiye'ye yatırım yapan kazandı.Hangi yatırımcı kazandı. tek kazananlar Dolar kurlarından istifade edip Türkiye de tatil yapan turistler ve turizm. Doları 1 Tl yap (Tabii imkansız ) bakalım 1 kişi bile gelecek mi?Yatırımcının ne kargüvencesi varki Türkiyeyi gelip yatırım yapsın. TürkiyedeTürk firmalarıkar edemiyor ve vergiler çok yüksek. İşçilikte öyle. Türkiye jeopolitik önemi yanı sıra ekonomik yatırım cazibesini de kaybetmiş bir ülkedir. Bana Türkiye'de yatırım yapacağımne dersin diye danışan bir yabancı yatırımcı olursa cevabım kısa: Manyak mısın? Yada alnında keriz mi yazıyor olacaktır.

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