  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk İHA'sı cumhurbaşkanlarının enkazını bulmuştu! İşte bu İran Türk İHA'sını vurdu

Türkiye'nin dev gelir kaynağı: 92 milyar dolarlık satış!

Yeni radar sistemi tanıtıldı! Verileri İHA’dan savaş uçağına iletiyor

Bankalar promosyonu tam 2 katına çıkardı! Emeklilerin yüzü gülecek

Şeytanın 3 bacağı! ABD - CIA - FETÖ neyin peşinde? Cia’nın Kapadokya paylaşımı yeni bir darbenin şifresi mi?

Selçuk Bayraktar'ı ilk defa böyle göreceksiniz! O anları herkesi şaşırttı

Ankara bu kez turnayı gözünden vurdu! Türkiye'ye milyarlarca metreküp doğalgaz gönderecekler

Cübbeli Ahmet Hoca ile İhsan Şenocak arasında neler oluyor? Serdar Arseven'den bomba yazı geldi

Türkiye'nin ünlü ayçiçek yağı fabrikası satıldı! Stoklarındaki yağ miktarı gündeme oturdu

Petrol fiyatlarında şok hareket! Pompaya ne kadar yansıyacak?
Ekonomi Türkiye'den ABD, İsrail ve Fransa'ya kötü haber
Ekonomi

Türkiye'den ABD, İsrail ve Fransa'ya kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-09-02 16:04:00 -
Türkiye'den ABD, İsrail ve Fransa'ya kötü haber

Savunma ve havacılık sektörü, ihracat performansındaki artışı ağustos ayında da sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma ve havacılık sektörünün ağustos ayı ihracat performansını değerlendirdi.

Savunma ve havacılık ihracatının ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artışla 423 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Görgün, şunları kaydetti:

"Öte yandan 2024 yılının 8 aylık bölümünde savunma ve havacılık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8'lik bir artış sergileyerek 3 milyar 738 milyon dolar olmuştur. Böylece geride bıraktığımız 1 yıllık süre zarfında ihracatımız yıllık bazda yüzde 13,4'lük bir artış kaydetmiştir.

Savunma sanayisi olarak ihracat stratejisindeki temel hedefimiz, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendi sağlamaktır. Şirketlerimizin belli bir bölgeye değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabiliyor olması, ihracat stratejimizdeki başarı yakaladığımız bir başka önemli hedefimiz olmuştur. Bu hedef doğrultusunda 2024 yılında, şirketlerimiz 171 farklı ülkeye ürün ihraç etmiştir. Önümüzdeki dönemde Savunma Sanayii Başkanlığı olarak; hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de orta, küçük ölçekli işletme ve KOBİ'lerimizi kucaklayıcı bir yaklaşımla, ihracat yapan şirketlerimizin sayısını artırmak ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilir hale getirmek hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! Türkiye’nin kaynaklarını sömüren Koç bakın kaçıncı
Vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! Türkiye’nin kaynaklarını sömüren Koç bakın kaçıncı

Ekonomi

Vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! Türkiye’nin kaynaklarını sömüren Koç bakın kaçıncı

Selçuk Bayraktar: Vergi ödemek vatandaşlık görevimiz diyerek ilk kez konuştu
Selçuk Bayraktar: Vergi ödemek vatandaşlık görevimiz diyerek ilk kez konuştu

Aktüel

Selçuk Bayraktar: Vergi ödemek vatandaşlık görevimiz diyerek ilk kez konuştu

TCG GÖKSU fırkateyninde gururlandıran anlar! SAT personeli yerini aldı
TCG GÖKSU fırkateyninde gururlandıran anlar! SAT personeli yerini aldı

Teknoloji

TCG GÖKSU fırkateyninde gururlandıran anlar! SAT personeli yerini aldı

Selçuk Bayraktar'ı ilk defa böyle göreceksiniz! O anları herkesi şaşırttı
Selçuk Bayraktar'ı ilk defa böyle göreceksiniz! O anları herkesi şaşırttı

Teknoloji

Selçuk Bayraktar'ı ilk defa böyle göreceksiniz! O anları herkesi şaşırttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23