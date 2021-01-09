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Gündem Türkiye'den 9 yeni Navtex mesajı
Gündem

Türkiye'den 9 yeni Navtex mesajı

Türkiye 11-14 Ocak arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'de yapılacak atış ve askeri eğitimler için farklı sahalarda, toplam 9 yeni Navtex mesajı yayımladı. Eğitimler; Kuzey Ege, Marmaris ve Antalya açıklarında gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 16:25:00 -
Türkiye'den 9 yeni Navtex mesajı

Türk Deniz Kuvvetleri "mavi vatan"daki faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Sismik ve sondaj arama gemilerine koruma görevini başarıyla sürdüren donanma, Ege ve Doğu Akdeniz'de bir dizi askeri eğitimler icra edecek.

Bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetleri seyir hidrografi ve oşinografi daire başkanlığı, Antalya ve İzmir istasyonları üzerinden 7 Ocak'ta bir dizi Navtex duyurusunda bulundu. Buna göre 11-14 Ocak arasında 9 farklı sahada arama kurtarma, atış ve askeri eğitimler gerçekleştirilecek.

Ege'de yapılacak eğitimler için ise üç Navtex mesajı yayımlandı. Buna göre 12-14 Ocak arasında atış eğitimi, 12 Ocak'ta ise askeri eğitimler Kuzey Ege'de, Gökçeada açıklarında yapılacak.

Doğu Akdeniz'deki faaliyetler ise Antalya Kaş, Marmaris ve Fethiye açıklarında gerçekleştirilecek.

Ege'de 6 Ocak sabahı, Kardak kayalıklarında karasu ihlali yapan iki Yunan sahil güvenlik botu, Türk Sahil Güvenlik botları tarafından yapılan manevralarla engellenmişti. Engelleme sırasında botlar arasında sürtme yaşanmıştı.

Son günlerde Türkiye'nin Akdeniz'de peş peşe navtex ilan ettiğini açıklamasıyla birlikte internette "navtex nedir, navtex ilanı ne anlama geliyor?" sorularına yanıt arandı. İşte Navtex nedir ve ne anlama geldiğinin yanıtı.

Navtex nedir?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

Navtex ilanı nedir?

Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimlere verilen isim. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir.

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