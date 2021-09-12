Türkiye'den 24 adet daha SİHA alacaklar!

Rusya ile "Kırım" konusunda uzun bir süredir gerilim yaşayan ve son günlerde savaşın eşiğine kadar gelen Ukrayna, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 SİHA alımı daha yapmayı planlıyor. Rusya ve Ukrayna sınır hattında son günlerde çatışmalar yeniden şiddetlenirken Ukrayna'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Azerbaycanlı haber ajansı Report’a özel bir röportaj veren Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zaluzhny, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 12 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunduğunu belirterek önümüzdeki günlerde Türkiye'den ilave 24 adet daha SİHA satın almayı planladıklarını açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zaluzhny, "Öncelikle bu sistemlerle nasıl etkili çalışabileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. İkinci olarak ise uygulama kapsamındaki taktikleri öğrenmemiz. Bu konuda kapsamlı bir tutum izlemeliyiz. Maalesef itiraf etmem gerekiyor ki bu konuda çok az tecrübemiz var" diye konuştu.

48 adet SİHA almayı planlıyorlar

Ukraynalı yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda Türkiye'den toplam 48 adet Bayraktar TB2 SİHA almayı planladıklarını belirtmişti.

Ukrayna devletine bağlı savunma ihracatı ajansı Ukrspecexport, Baykar Savunma ile 6 adet Bayraktar TB2 SİHA, iki kontrol istasyonu ve 200 adet akıllı mühimmat tedarikiyle ilgili 69 milyon dolar değerindeki bir anlaşmayı 2019 Ocak ayında imzalamış, Baykar firması ise sadece 2 ay içerisinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine söz konusu teslimatı tamamlamıştı.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise Baykar Savunma’dan sipariş ettiği Bayraktar TB2'lerin ilk partisini geçtiğimiz Temmuz ayında teslim almıştı.

"Rusya ile savaşabiliriz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rusya ile savaşabileceklerini ifade etmişti.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krize değinen Zelenskiy, iki ülke arasında bir savaşın yaşanabileceğini belirtti. Zelenskiy, "Bu olabilecek en kötü şey ama Rusya ile topyekün savaşa girme olasılığımız var" dedi.

SavunmaSanayiST