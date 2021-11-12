Türkiye’den 2 milyon Yemenli’ye insani yardım

Yemen’de 2015 yılından bu yana devam eden iç savaş, gün geçtikçe Yemen halkını zor durumda bırakmaya devam ediyor. Çatışmalardan kaçan halkın en fazla göç ettiği bölge olan Marib’te insanlar, çöllerde kurdukları derme çatma çadırlarda yaşama tutunuyorlar. Savaştan önce 250 bin nüfusu bulunan Marib’in son göçlerle birlikte nüfusu yaklaşık 2 buçuk milyona çıktı. Kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşen Yemenliler, savaş şiddetinin artmasından dolayı bir kez daha göçe maruz kaldılar. Yaklaşık 50 bin kişinin tekrar göç etmek zorunda kaldığı Marib’de siyasi kriz devam ettikçe göçün de artmasından endişe ediliyor.

20 yıldır bölgede

20 yılı aşkın süredir Yemen’de faaliyet yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı da bölgede sağlık, barınma, gıda, su, hijyen ve eğitim çalışmaları yürütüyor. 2018’de Yemen’in BM tarafından felaket bölgesi olarak ilan edilmesinin ardından bölgedeki çalışmalarını artıran İHH, son krizin ardından ülkede yaklaşık 2 milyon Yemenli’ye umut oldu. Ülke içerisinde yaptığı yardım çalışmalarının yanında İHH, ülkeye Türkiye’den 17 konteyner insani yardım malzemesi gönderdi. Battaniye, elbise, terlik, ayakkabı, kumaş, halı, sünger yatak, hijyen paketi, mutfak malzemeleri, kırtasiye ve tekerlekli sandalye içeren konteynerlar, on binlerce Yemenli’nin acil ihtiyaçlarını karşıladı.

Sağlık ve eğitim faaliyetleri ön planda

Özellikle sağlık ve eğitim alanında faaliyet gösteren İHH’nın ülkede gerçekleştirdiği faaliyetlerden bazıları şu şekilde:

-Ahrar Vadisi’nde yaşayan 152 kişinin katarakt ameliyatı gerçekleştirildi.

-Hastanelere destek olmak amacıyla 16 hastane ve sağlık merkezinin oksijen tüpü ihtiyacı sürekli olarak karşılanıyor.

-Sana’da hasta bakım merkezine işletim desteği veriliyor.

-Aden’de bulunan bir rehabilite merkezine işletim desteği veriliyor. Merkezde beyin felci geçiren 250 çocuğun tedavisi gerçekleştiriliyor.

-Marib’de mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgede sağlık konteynerleri hayata geçirildi. Merkezden aylık bin 500 kişi istifade ediyor.

-Eğitimden mahrum kalan çocuklar için Marib’de sahra okulu projesi devam ediyor. 3 katlı inşaat bittiğinde Veysel Karani İlkokulu’ndan bin 200 Yemenli öğrenci istifade edecek.

-Meslek edindirme kurslarına tefrişat ve işletim desteği verildi.

-Yemenli öğrencilere dönemsel olarak burs verilmeye devam ediyor.

Acil ihtiyaç listesi

Yemen’de devam eden göçler için çadır kentler inşa etmeye devam eden İHH’nın, bölgedeki acil ihtiyaç listesi ise şu şekilde: gıda, çadır, battaniye, mutfak malzemeleri, kıyafet, içme suyu ve hijyen paketi.

Yardım ulaştırmak için

Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına YEMEN yazarak yardım edebiliyor.