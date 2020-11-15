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Ekonomi Türkiye'den 123 ülkeye ihracat!
Ekonomi

Türkiye'den 123 ülkeye ihracat!

Türkiye, 2019-2020 sezonunda 123 ülkeye sofralık zeytin sattı. İhracatın yaklaşık yüzde 60’ı Almanya, Romanya ve Irak’a gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:50:00 -
Türkiye'den 123 ülkeye ihracat!

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2019-2020 sezonunda 145.7 milyon dolar karşılığı 84 bin ton zeytin dış satımı yapıldı.

İhracatta, Almanya, Romanya ve Irak ön plana çıktı. Toplam ihracatın yaklaşık yüzde 60'ının gerçekleştirildiği bu üç ülkeden Almanya'ya 42.5 milyon dolar karşılığı 16 bin 479 ton sofralık zeytin gönderildi. 4 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'ya satılan ürünün 35 milyon dolarlık kısmını siyah, 7.5 milyon dolarlık kısmını yeşil zeytin oluşturdu.

Irak'a 20 bin 716 ton ürün satılarak 25.6 milyon dolar, Romanya'ya ise 13 bin 940 ton ürün gönderilerek 18.3 milyon dolar elde edildi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Bakan, sofralık zeytin ihracatında Almanya'nın bu ülkede yaşayan gurbetçiler nedeniyle, Irak ve Romanya'nın ise komşu ülke olmaları dolayısıyla öne çıktığını söyledi.

Türkiye'nin komşuları için önemli bir gıda tedarikçisi olduğuna işaret eden Bakan, Irak'ın zeytin talebinin her sene arttığını dile getirdi.

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